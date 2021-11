DOCTOR MILAGRO | Ali recibe el apoyo de Nazli

Ali está afuera, le dice a Nazli que enfrentar sus problemas con él mismo. Nazli le acompañan y promete que no dirá nada. Nazli se recuesta sobre un costado de Ali y él la abraza. Le dice que la extraña mucho y recuerda que no han estado mucho tiempo juntos, piensa que no es un buen novio, no la ha podido cuidar. Nazli le pide que guarde silencio.

Ali se coloca frente al auto de los trabajadores sociales, insiste que no se moverá y que no permita que se lleven a la bebé. Ferman le dice a Ali que tienen buenas intenciones, que alguien más la adoptada. Ali recuerda que hizo una promesa, que sería su hermano, así como Ferman lo es con él. Ali se tiene que dar por vencido, quiere poder verla cuando quiera. Ferman le comenta a Beliz que no tiene perdón. Ali dice que no pudo proteger a la bebé, que son los únicos que conoce, está sola; luego repite "está sola" y recuerda que Adil no está sólo.

Ferda está al lado de Adil, nota que no envejece, no tiene canas ni arrugas y recuerda un evento de niñez. Luego rompe en llanto y le dice que lo extraña, que debió buscarla, la borró de su mundo. Le dice que cumplirá su deseo y se despide. Pero cuando se retira, están todos esperándola, la miran fijamente. Ali le dice que no se irá, le muestra que todos admiran a Adil y le recuerda que no está sólo; y que ella tampoco, sabe que está asustada pueden ser toda su familia, le pide que se quede quede y salven juntos a Adil. Ferda finalmente acepta, pero pone una condición, que ella hará la cirugía.