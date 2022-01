DOCTOR MILAGRO | Alí se siente presionado por Ezo

Alí se siente presionado por los sentimientos de Ezo hacia ella , eso ha hecho que quiera hablar con Adil pero ya no está; Nazli se dio cuenta y le dijo que no lo dejará sólo.

Nazli escuchó cuando Alí le confesaba a un paciente que quiere salir corriendo y dejar todo, pero que no quiere decirle a Nazli para no hacerla sentir mal; por eso, Nazli le pidió que lo acompañara y lo llevó a la oficina de Adil, él no entendió y le dijo que no entrara, pero ella le dijo que no tiene que huir de ella, que se pueden sentir mal juntos y que ella no lo dejará sólo.