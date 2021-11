DOCTOR MILAGRO | Ferda se niega a autorizar que operen a Adil

Ali dice que no abandonará al doctor Ali, le dicen si estará listo para cuidarlo toda su vida, enseñarle cosas básicas como atarse los zapatos, cada día se mirará al espejo y no se reconocerá, sufrirá mucho, será una tortura y le aconsejan que haga como si estuviera muerto. Ali se agita y grita que Adil no se ha muerto; le asegura a Nazli que no se rendirá.

Beliz dice que hay una manera de que puedan operar a Adil, Ferman y Ali no saben, ella les avisa que Adil tiene una hija y ella puede hacer que se opere. Les cuenta que la mujer de Adil era americana, y que ella le hizo prometer que nunca la dejaría sola. Ferda fue amiga de la infancia de Beliz, y pidió venir. Ali se alegra que ahora sí Adil se podrá operar. Ali sale emocionado gritando que Adil tiene una hija. Ferman se enoja y le pide que se vaya a su casa, que aún nada es seguro.

Ali pensó en una manera para que Adil se salve, Nazli despierta y se da cuenta que se irá, trata de detenerlo, pero está muy entusiasmado con su idea.

Ali piensa que el tratamiento con rayo de protones sería la mejor forma de operar a Adil, que no tiene riesgos. Pero Muhsin dice que ese tratamiento no existe en Turquía, que sólo se hace en Alemania y América; el doctor Adil no tiene tiempo.

Ali y Beliz salen a buscar a la hija de Adil, mientras esperan en el hospital Tanju y Ferman esperan la llamada de ellos. Ali comienza a buscar a la hija del doctor Adil, y después de unos intentos fallidos, finalmente cruzan miradas y la encuentra.

El paciente de Nazli despierta, y le dicen que una de las dos se quedó, fue su esposa, que le menciona que está embarazada finalmente, el señor reconoce que la ama y pide que lo perdone.

Ferda llega al hospital y quiere ver a su padre antes de firmar la autorización. Comienza a haber alarmas sobre Adil y Ferman le pregunta si firmará, ella dice que no, que vino a despedirse, no a salvarlo. Ali, Ferman se desesperan, por lo que Tanju toma la decisión de operar a Adil.

Beliz le pide explicaciones a Ferda, ella le señala que él no quería salvarse, hace lo que él quería. Le menciona a Beliz que se irá en la noche, pero antes quiere saber de Ali.

Beliz le comunica a Tanju que puso a la bebé de Kivilcim en adopción.

Ali se presenta con Ferda, le dice que todo lo que ve alrededor del hospital, es gracias a Adil porque él se atrevió a soñar, se pregunta que cómo es posible que lo dejara morir. Ferda le dice a Ali que él la abandonó; Ali le asegura que no es como ella piensa, y le cuenta como se sentía con su padre biológico, que cuándo murió se sentía sólo en el mundo, no entiende muchas cosas, pero sabe que la muerte de un padre es muy dolorosa, pide que firme el papel. Ferda confiesa que no siente nada por él, espera que salve al doctor Ali, pero él no es un padre para ella, aunque si para Ali.

Adil tiene complicaciones, pero logran estabilizarlo. Tanju se prepara para hacer un trasplante de riñón, pero Ali insiste en con Adil. Tanju le recuerda que hay más pacientes, y lo saca de la operación.

Ali se da cuenta que servicio social fue a buscar a la bebé de Kivilcim. Ferman también se entera que Beliz no quería quedarse con su hermana. Ferman inventa una mentira para evitar que se la lleven, Ali le agradece ese gesto. Ferman luego va donde Beliz y le reclama por lo que hizo.