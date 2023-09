Así reaccionó Gerard Piqué ante la presentación de Shakira en los MTV VMAs 2023

Sin duda alguna la presentación de Shakira ha dejado sin palabras a todo el mundo, incluso su ex Gerard Piqué reaccionó ante el show que brindó la artista.

Durante su presentación, Shakira dio un show que tuvo una duración de diez minutos y deleitó al mundo con múltiples éxitos como: La Loba, Te felicito, TQG, She Wolf, Ojos Así, Objection, Whenever Wherever, Hips Don't Lie y Music Sesión Vol. 53

Gerard Piqué reaccionó ante la presentación de Shakira en los MTV VMAs 2023

Gerard Piqué es la ex pareja y el padre de los hijos de la artista colombiana. El ex futbolista no perdió la oportunidad de unirse al mundo al reaccionar ante la majestuosa presentación que dio Shakira en la gala de los MTV VMAs 2023.

Gerard Piqué publicó unos llamativos mensajes en su cuenta oficial de Twitter, uno de ellos decía lo siguiente: "A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo".

image.png Mensaje de Gerard Piqué. Gerard Piqué

Además agregó una foto de un Ave Fénix, con esto el ex de Shakira dejó claro es fuerte a pesar de las múltiples críticas y burlas que le hacen, desde su ruptura con la colombiana.

¿Qué significa el ave fénix?

El Ave Fénix es una emblemática criatura de fuego, que es capaz de elevarse y posee la capacidad de revivir desde las cenizas de su propia destrucción. ¿será esto un mensaje?