Día de Star Wars: ¿Por qué hoy 4 de mayo se celebra este día?

Cada 4 de mayo se celebra un el día de Star Wars . Aquello que nació como un juego de palabras basado en la famosa frase “May The Force Be With You” (“Que la fuerza te acompañe”) de la saga, hoy es una fecha central para los fanáticos que festejan May The Fourth Be With You.

¿Cómo nació el Día de Star Wars?

No había mejor día que el 4 de mayo para el festejo, pues el eslogan de la conmemoración es un juego de palabras que une tanto la fecha como una de las frases clásicas de Star Wars:

"May the force be with you" (frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga, llamada Star Wars IV: A New Hope, de 1977; en español significa "Que la fuerza te acompañe")

"May the fourth be with you" (que en español dice "Que el 4 de mayo te acompañe")