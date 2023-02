Disney elimina un capitulo de "Los Simpson" en Hong Kong

El capítulo 2 de la temporada 34 de la conocida serie de "Los Simpson" fue eliminada por Disney Plus en Hong Kong , debido que en el episodio se habla directamente de los campos de trabajo forzados de China , el mismo lleva como titulo "One Angry Lisa", mismo que fue estrenado en octubre del 2022, pero ya no aparece en el servicio de streaming.

One Angry Lisa Season 34 Ep 2 Marge realize who her True love is

Reacciones por el episodio

Luego de darse a conocer lo que contenía este capítulo y que guarda relación a lo que muchos grupos de derechos humanos y los gobiernos occidentales han acusado durante tiempo al estado chino por los abusos contra miembros de la minoría étnica principalmente musulmana uigur en la región occidental de Xinjiang, incluido el uso de trabajos forzados en campos de internamiento.

El medio conocido como Financial Times informó por primera vez la ausencia del episodio; activistas señalan que el gobierno chino en Hong Kong ha eliminado el episodio para eliminar la libertad que debería mantener este territorio.

De hecho, durante el 2021, la legislatura de esta nación aprobó una ley de censura cinematográfica para "salvaguardar la seguridad nacional".

Es importante mencionar que no es la primera vez que Disney Plus y ‘Los Simpson’ son censurados en esta región por sus contenidos; solo por mencionar, en el año 2021, Disney eliminó un episodio que hacía referencia a la represión de la plaza de Tiananmen, mostrando un cartel de la plaza en donde se menciona que “en 1989 no pasó nada” entre otros aspectos.