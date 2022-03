El mensaje de Farruko a Will Smith

Farruko señaló: "No estoy de acuerdo con el bofetón por que nuestra guerra no es contra carne si no contra espíritu dice la palabra!! Pero aquí veo a un Will Smith que tiene una lucha fuerte con si mismo y Dios lo está llamando, estás son pruebas, a veces el demonio de la frustración el del ego y la furia nos vencen por que somos humanos es tan difícil tolerar y vivir en un mundo tan cruel donde solo te atacan sin compasión por irse viral o llamar la atención y más en la industria del entretenimiento que es un canibalismo que cualquiera pierde los estribos y no se sabe como uno puede reaccionar".