Fallece Chance Perdomo, actor de Sabrina a los 27 años

¡Increíble! El actor británico-estadounidense, Chance Perdomo, reconocido por su participación como Ambrose Spellman en la famosa serie de Netflix "Chilling Adventures of Sabrina " y como Andre en "Gen V", falleció durante este fin de semana.

En nombre de la familia y sus representantes, con gran pesar compartimos la noticia del fallecimiento prematuro de Chance Perdomo como resultado de un accidente de motocicleta

Decía el comunicado del fallecimiento del actor.

"Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron sentidos por todos los que le conocieron, y su calidez perdurará en aquellos a los que más quería", agregaron.

Chance Perdomo logró grandes éxitos en su carrera

El actor Chance Perdomo, nació en Los Ángeles y creció en en Southampton, Inglaterra. Su gran talento logró que lo nominaran a los premios BAFTA por su participación en "Killed by My Debt", en 2018, pero el papel que lo ayudo alcanza la fama fue como el ingenioso brujo Ambrose en la aclamada serie "Chilling Adventures of Sabrina".

El joven actor de 27 años realizó una participación muy inigualable como Andre Anderson en Gen V, donde interpretó a un estudiante con habilidad de manipular imanes.

Se pudo conocer que tras la noticia de su fallecimiento, la segunda temporada de "Gen V" se retrasará por la repentina pérdida.