¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 20 de septiembre de 2025

Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 20 de septiembre de 2025.

¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá , con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3 , correspondiente al sábado 20 de septiembre de 2025.

Los resultados del Pega 3 de sábado 20 de septiembre de 2025

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

9

3

9

Resultados de la Lotto del sábado 20 de septiembre de 2025

Los números que salieron en la Lotto fueron:

26

31

25

07

34

27

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?

El próximo sorteo se realizará el próximo martes 23 de septiembre a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.