¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 16 de septiembre de 2025

La Lotería Nacional de Panamá está preparada para un nuevo sorteo de los juegos Lotto y Pega 3 durante esta semana.

Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 16 de septiembre de 2025.

Ana Canto
¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3, correspondiente al martes 16 de septiembre de 2025.

El acumulado de la Lotto asciende a B/. 500,000.00

Los resultados del Pega 3 de martes 16 de septiembre de 2025

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

  • 8
  • 5
  • 0

Resultados de la Lotto del martes 16 de septiembre de 2025

Los números que salieron en la Lotto fueron:

  • 22
  • 27
  • 09
  • 24
  • 08
  • 10

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?

El próximo sorteo se realizará el próximo sábado 20 de septiembre a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.

