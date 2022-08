"House of the Dragon": Fecha y hora en que estrena cada capítulo de la precuela de "Game of Throne"  

House of the Dragon

En su primera Temporada, House of the Dragon o La Casa del Dragón en español contará con 10 capítulos, cada estreno será por semana en un horario de 8:00 p.m. hasta el 24 de octubre, donde publicarán el último episodio de la temporada. Aquí te mostramos las fechas de estreno en HBO Max de la precuela de "Game of Throne" :