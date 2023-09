Jesús Adrián Romero anunció que se retira de los escenarios.

En el tema de la salud emocional, el último año ha sido difícil y debo reconocer que no estoy del todo bien. Un cúmulo de situaciones me han llevado a un periodo de vulnerabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte. En el tema de la salud emocional, el último año ha sido difícil y debo reconocer que no estoy del todo bien. Un cúmulo de situaciones me han llevado a un periodo de vulnerabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte.

Expresó el artista en su publicación en donde recalcó que ha decidido, que por lo que resta del año no estará teniendo conciertos ni participando en eventos públicos de ninguna índole.

Romero comentó que hace unos días realizó un concierto en Ciudad Juárez, México y que sería el último que haría este año, "Disfruté cada momento sobre el escenario, especialmente el verlos y escucharlos cantar, me renovaron las fuerzas, gracias. Sé que los voy a extrañar, pero en este momento es más fuerte el llamado a descansar y tomar en serio mi salud mental."

El cantante agradeció por todo el apoyo que ha recibido a través de los años, sobre todo a la comprensión de aquellas personas que este años estaban planeando asistir a alguno de sus conciertos, lo cual espera poder verlos el próximo año.

Cabe destacar que el concierto que tenía programado para el 29 de septiembre en el Círculo Militar de Perú, en el distrito de Jesús María fue cancelado. Jesús Adrián Romero se refirió a las cancelaciones de sus presentaciones en su comunicado diciendo lo siguiente: "En los próximos días, los productores locales les estarán haciendo llegar la información sobre la devolución del importe de sus boletos."