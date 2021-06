Joseph Gordon-Levitt está en busca de las mejores fotos de Panamá

Y no solo ha incluido a Panamá para este proyecto, el cual ha iniciado desde el año pasado y que lleva por nombre "Around The World", sino que también ha hecho un llamado a diferentes países como México, Bulgaria, Estonia, Filipinas y muchos más.

El anuncio fue publicado el pasado 8 de junio, así que aún puedes enviar las mejores fotos que tengas de Panamá al sitio web de HitRecord.

Joseph Gordon-Levitt también ha participado en "The Dark Knight Rises", "Star Wars: Los últimos Jedi", "Snowden" e "Inception".