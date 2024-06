Kathy Phillips anuncia el nacimiento de su hija y cuenta los difíciles días que pasaron

Han sido semanas MUY fuertes! Días interminables y largas horas, pero siempre de la mano de Dios. Han sido semanas MUY fuertes! Días interminables y largas horas, pero siempre de la mano de Dios.

Empezó diciendo la cantante de 38 años de edad, ya que en la última semana de mayo, se fue complicando debido a que la Becca estaba perdiendo líquido amniótico y por ende era super peligroso seguir el embarazo así.

Con su esposo, viajando y cumpliendo en los eventos de su empresa, Phillips se mantenía calmada hasta el sábado, en donde tuvieron que sacar simultáneamente dos eventos y al terminar le dio un fuerte dolor de cabeza, eso sin duda era presión alta.

9:04pm NACE MI SEGUNDA HIJA!!! con mi mamá ahí a mi lado y escuchando Carita de Sol para sentir al papá cerca por que aún estaba en Costa Rica. 9:04pm NACE MI SEGUNDA HIJA!!! con mi mamá ahí a mi lado y escuchando Carita de Sol para sentir al papá cerca por que aún estaba en Costa Rica.

Y así fue como su pequeña Becca llegó a este mundo a las 9:04 p.m. permaneciendo por 13 días en el hospital hasta que le dieron salida.

Embed - on Instagram: "QUE ME ALCANCE LA VIDA PARA AMARLOS! Después de pasar por UCI créanme que viviré intensamente aún más! Por eso es que aunque todo el panorama estuviese complejo y delicado, no iba a dejar de ponerle color a la vida y me apoyé en la hermosa Maryorie, mis colegas y amigos de @emeeleevents quienes se encargaron de hacernos un rinconcito especial y hermoso para recibir a Becca en casa! Hasta de corredera el equipo de @emeeleevents te va a resolver créeme! Y así en pijamas y todos de cabeza pero juntos, pasamos el día del padre"