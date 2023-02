La Casa del Dragón: ¿Cuándo estrena la nueva temporada?

Atención a todos los fanáticos de La Casa del Dragón en ingles House Of The Dragon; pues el CEO de contenido de HBO y HBO Max, Casey Bloys, confirmó que este 2023 no habrá temporada de la serie y adelantó que en algún momento del 2024 podría ser siendo “una buena suposición” para el regreso de la exitosa serie, precuela de Game Of Thrones.

Y es que Casey Bloys, en una entrevista a un medio estadounidense señaló que su filosofía es que un buen guion es la prioridad número uno, recalcando que con la decisión de suspender la temporada durante este año no es basado en querer tener uno al año o dos al año sino que quiere hacerlo basado en "los guiones que nos entusiasman” .

Nueva temporada será todo un reto

image.png

El CEO del medio de comunicación dijo que hacer nuevamente una temporada va a requerir l misma cantidad de esfuerzo que la anterior, destacando que "House of the Dragon" es una continuación de "Game of Thrones" y la cadena desarrolló muchos programas, filmó un piloto; al igual que elaboró un montón de guiones para que el resultado fuera La Casa del Dragón.

Nunca se sabe dijo Boys al mencionar que la compañía a actualmente esta haciendo el trabajo de planificación sin oponerse a ningún número de espectáculos que probablemente, haya un límite natural para la cantidad de fans que quieren, pero esta "abierto a cualquiera siempre y cuando nos sintamos realmente bien con los guiones y las perspectivas de una serie”.

Nueva temporada con grandes efectos visuales

image.png

Algo único de la serie House Of The Dragon a comparación de Game Of Thrones son los efectos visuales que ofrece y es por eso que vemos más escenas de dragones, además de la recreación de grandes multitudes; Sin embargo, los grandes efectos son los responsables de que su proceso de posproducción sea mucho más tardío que otras series.

Por ello es importante recordar que la primera temporada de House Of The Dragon se grabó a mediados del 2020 y su proceso de posproducción tardó alrededor de un año. Por lo tanto, es posible que los nuevos episodios de la serie lleguen para mediados del 2024.