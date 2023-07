Sound of Freedom: Asistente de producción comparte su experiencia en el filme

La oportunidad vino como un golpe de suerte a sus 21 años, cuando aún se mantenía estudiando cine en Los Ángeles y al conocer al director de la cinta, Alejandro Monteverde, le pidió la oportunidad para trabajar en su productora.

Poco tiempo después, en verano, la joven viaja a su país natal (Colombia) y emprende lo que ella señala como "una de las mejores experiencias de su vida".

Te podría interesar: Sound of Freedom: Director confiesa los riesgos que corre con esta película

Sound of freedom: La cinta que denuncia el tráfico infantil

"Cuando leí el guion de la película quedé impactada, es difícil comprender que un sitio tan bonito y turístico como Cartagena, también sea un lugar tan obscuro y con tantos problemas pasando por debajo", dijo Merizalde.

"El tráfico de niños es un problema global, no solo de Colombia. A mí en lo personal me trajo más de cerca algunas problemáticas"(...) "a veces uno en el cine se pierde un poco en la ficción; la historial y la creatividad y no nos damos cuenta que la realidad es más fuerte que la ficción; eso me motivó mucho, en especial con esta película que tiene una causa tan fuerte", aseguró la colombiana. "El tráfico de niños es un problema global, no solo de Colombia. A mí en lo personal me trajo más de cerca algunas problemáticas"(...) "a veces uno en el cine se pierde un poco en la ficción; la historial y la creatividad y no nos damos cuenta que la realidad es más fuerte que la ficción; eso me motivó mucho, en especial con esta película que tiene una causa tan fuerte", aseguró la colombiana.

image.png Alejandro Monteverde, director de 'Sonido a la libertad' y Sofia Merizalde, después del rodaje en Santa Marta, Colombia.

Además, comentó sobre el arduo trabajo del equipo y los productores para llevar a cabo la polémica cinta, "tuve cercanía durante el rodaje con el productor el director y vi todo el esfuerzo que le estaban poniendo a este tema ", continuó.

Sofía Merizalde, el filme fue atrasado más de una vez

Respecto a los contratiempos y lo difícil que fue hacer que 'Sonido a la libertad' estuviera en las pantallas, la joven abordó que pudieron ver de frente la "conspiración".

Cuando vi que se estaba atrasando cada vez más el lanzamiento ahí entendí que la conspiración es real. Esto me desconcertó bastante y me di cuenta todo lo oscuro que hay detrás de estas problemáticas globales. Lo que más me impactó es como hay personas que no quieren que salgan este tipo de películas. Cuando vi que se estaba atrasando cada vez más el lanzamiento ahí entendí que la conspiración es real. Esto me desconcertó bastante y me di cuenta todo lo oscuro que hay detrás de estas problemáticas globales. Lo que más me impactó es como hay personas que no quieren que salgan este tipo de películas.

Según la colombiana, la mayoría de boletería se ha vendido a mujeres e hispanos, un dato un tanto curioso producto que la población más afectada por la trata de niños es Latinoamérica.

"La trata infantil es una problemática más grave que la droga porque la droga la puedes vender una vez, pero estos niños son vendidos 3 a 5 veces por día , en un año", aseguró Merizalde, sobre la dolorosa vida de los niños vendidos para prostitución.

Sofia Merizalde: "Ser parte de esta película me cambió la perspectiva"

"Desde que apoyé en el rodaje de la película, ahora pienso en cuál es el impacto que quiero dejar en las personas como mujer y latina en lo que haga. Eso es algo que se ha ido perdiendo en Hollywood y el mundo del entretenimiento, esto me cambió la perspectiva", compartió.

"No podría haber sido mejor mi primer rodaje... Me quedo con esta gran experiencia y orgullo de haber aportado mi granito de arena"

"Esto tiene que continuar, definitivamente", culminó la ahora joven de 25 años, Sofia Merizalde.