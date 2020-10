Atenógenes Rodríguez • 14 Oct 2020 - 08:55 AM

Considerando que los casos de corrupción en Panamá no cesan y la justicia no los alcanza, el diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez, cuestionó que miembros de la Asamblea Nacional elijan no discutir propuestas anticorrupción presentadas desde el primer periodo legislativo de este Gobierno.