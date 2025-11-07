Panamá Entrevistas -

Abogado del exalcalde de San Miguelito y extesorero se refieren a investigación por irregularidades en ingresos

Omar Salcedo, abogado del exalcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, y Pedro Perea, extesorero de la entidad, señalan que durante la pasada administración alcaldicia presentaron una querella penal por presuntas irregularidades en los ingresos en la agencia municipal de Metromall y que la fuente del trabajo que está realizando la Contraloría son los libros que dejó su equipo de contabilidad.