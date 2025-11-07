Panamá Entrevistas -

Alcalde de Colón explica declaraciones sobre el pago de impuestos

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, explicó sus declaraciones sobre el pago de impuestos, luego de la polémica que generó su cuestionamiento de que más de 2 mil empresas de la Zona Libre no pagan impuestos. Insta al gobierno nacional a que ejecute la Ley 32 de 1997, la cual establece que “todos los impuestos de inmuebles en su totalidad, que son recaudados por el gobierno central, deben regresar al gobierno local, para ser administrados en proyectos y programas desde el municipio”.