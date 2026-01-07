Panamá Entrevistas -

Asociación Centinelas del Canal realizará una vigilia en la avenida de los Mártires

Joaquín Vásquez, de la Asociación Centinelas del Canal, señaló que hace 22 años fue construido el monumento en la avenida de los Mártires que rinde homenaje a los héroes del 9 de enero de 1964, y mañana en la noche se dará una vigilia en este sitio desde las 6:00 p.m., con música en vivo. Recordó que un país sin historia es un país sin futuro, y se debe estar orgullosos de la historia.