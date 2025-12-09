Panamá Entrevistas -

Bomberos atendieron 223 emergencias durante el fin de semana

El teniente del Cuerpo de Bomberos, Cristian Toribio, dio a conocer que en las últimas 72 horas atendieron un total de 223 emergencias, de las cuales 54 fueron respuestas a control de enjambre de abejas africanizadas, 45 casos de personas con problemas de salud, 27 accidentes automovilísticos, 12 rescates de animales, 10 incendios estructurales, 7 árboles caídos y 3 incendios de vehículos.