Cuarto Puente sobre el Canal: MOP desmiente huelga y asegura continuidad de la obra

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, desmintió esta tarde las versiones sobre una posible huelga que amenazara la continuidad de los trabajos en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal.

El titular del MOP aclaró que, si bien se registró un movimiento de trabajadores durante la jornada de hoy, la situación fue controlada rápidamente, permitiendo que las labores retomaran su ritmo habitual sin afectar el cronograma de la obra. "Todo trabajó normal", enfatizó el ministro.

Andrade fue categórico al señalar la urgencia de evitar nuevas interrupciones en este proyecto, el cual ya arrastra un retraso acumulado de cuatro años debido a gestiones de administraciones pasadas y ajustes en el diseño.

Para el ministro, cumplir con los plazos actuales es una prioridad absoluta de su gestión, calificando como un "fracaso" personal e institucional la posibilidad de no concluir la megaobra en el tiempo que se ha estipulado tras la reactivación de los frentes de trabajo.

El proyecto del Cuarto Puente es considerado vital para aliviar el congestionamiento vehicular hacia y desde la provincia de Panamá Oeste, conectando de manera estratégica con la Línea 3 del Metro.