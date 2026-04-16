Expo Vivienda Capac 2026 abre sus puertas para visitantes en el Panama Convention Center

Este jueves 16 de abril abrió oficialmente sus puertas la Expo Vivienda Capac 2026 , el evento inmobiliario más relevante del país, que este año se celebra en el Panama Convention Center (Amador).

Con la participación de más de 100 promotoras y diversas entidades financieras, la feria ofrece una vitrina de más de 300 proyectos habitacionales ubicados en la Ciudad de Panamá, Panamá Oeste, playas y otras regiones del interior.

Los organizadores destacan que el evento es la plataforma ideal para quienes buscan comparar opciones de vivienda en un solo lugar, con el respaldo de empresas líderes en el sector.

De acuerdo con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), los asistentes podrán beneficiarse de condiciones hipotecarias especiales diseñadas exclusivamente para los días de feria. Entre los incentivos destacan las tasas preferenciales, planes de abono inicial fraccionado y promociones directas de las promotoras.

El Comité Organizador señaló que, aunque la oferta es amplia, el segmento de mayor demanda sigue siendo el de interés social y preferencial, específicamente las viviendas con costos de hasta 120 mil dólares, las cuales representan el motor principal del mercado local.