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Brindan detalles sobre convocatoria de becas de United World Colleges

United World Colleges mantiene abierta la convocatoria de becas dirigida a jóvenes de entre 15 a 18 años para participar de un programa preuniversitario de alto nivel en alguno de los 18 colegios alrededor del mundo. “Los requisitos son tener la edad entre 15 a 18 años al 31 de diciembre, estar en grados 10, 11 o 12 de educación media y tener un promedio mínimo de 4.2 en los dos últimos años lectivos, es decir dos 2024 y 2025”. detalló Mork Hernández, vocero UWC Panamá.