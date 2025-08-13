Panamá Entrevistas -

Contralor presentará demandas por compensación de retiro para magistrados y jueces de la CSJ

El contralor Anel Flores califica como “un adorno cosmético” la suspensión parcial de la compensación de retiro para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), "sin embargo, lo han dejado para los jueces, que no sabemos cuántos son, de cuánto dinero estamos hablando, ahí no hay ninguna corrida financiera, ni actuarial para saber de qué estamos hablando en dinero". Reiteró que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo que establece esta compensación, además presentará “una demanda de impedimento para todos los de la Corte, magistrados y suplentes, porque no son ellos los que se van a decidir ellos mismos qué hacer”.