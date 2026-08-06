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Doctor que realizó la primera telecirugía robótica en Panamá explica el procedimiento

El doctor Marcos Young, director de servicios y prestaciones de la Caja de Seguro Social, detalló cómo se realizó la primera telecirugía robótica en Panamá a 440 kilómetros de distancia. Young explicó que la formación para llevar a cabo este tipo de cirugías robóticas de alta complejidad le tomó 4 años, y el objetivo es llevar esa tecnología a todo el país enfocado en la parte oncológica para facilitar la atención de los pacientes y convertir a Panamá en un hub de capacitación.