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Fundación Pro Niños del Darién cumple 36 años llevando esperanza a los más necesitados

Dora de Maduro, de la Fundación Pro Niños del Darién, explicó hacia qué áreas están orientados sus programas, y las capacitaciones sobre el cultivo de productos para autosostenibilidad. Dettaló que en 36 años han sido atendidos 250 mil niños, además de que se han construido 15 comedores escolares, y se cuenta con 38 cosechas de agua de lluvias en diferentes comedores.