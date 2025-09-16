Panamá Entrevistas -

José Isabel Blandón muestra su apoyo a Jorge Herrera para presidir el panameñismo

El presidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón, explicó cuál debe ser el rol de la persona que presidirá el colectivo de forma transitoria, y manifestó que no estaría de acuerdo con una directiva que apoye al Gobierno. Abogó por un consenso en la convención extraordinaria del próximo 23 de noviembre, cuyo período de postulaciones será del 10 a 12 de octubre.