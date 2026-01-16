Panamá Entrevistas -

Nutre Hogar destaca los logros de la campaña "Los Niños Primero" en 2025

Vanessa Vicuña, directora ejecutiva de Fundación Nutre Hogar, destacó los resultados de la campaña “Los Niños Primero” en conjunto con Fundación Medcom en 2025, que permitió fortalecer los programas dirigidos a la primera infancia, y adelantó que este año iniciarán un proyecto con el Ministerio de Desarrollo Social que beneficiará a más de 300 niños en estimulación temprana y nutrición.