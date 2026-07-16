Panamá Entrevistas -

Paramédicos piden al gobierno cumplir con pagos correspondientes a reclasificaciones

José Lezcano, vicepresidente de la Asociación Panameña de Medicina de Emergencias (Aspame), denuncia que desde hace tres años no han recibido los pagos correspondientes a las reclasificaciones de los paramédicos a nivel nacional, además de que enfrentan la falta de recursos humanos en las instituciones. Indica que estarán adoptando medidas de presión de manera escalonada hasta obtener una respuesta por parte del gobierno.