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Procuraduría de la Administración opina que resolución sobre la recolección en San Miguelito es ilegal

La Procuraduría de la Administración opinó que la resolución emitida por la Junta Directiva de la AAUD, que autorizó a la entidad tomar el control de la recolección de la basura en San Miguelito, es ilegal. El representante del corregimiento José Domingo Espinar, Guillermo García, explicó que la demanda de nulidad presentada por el Municipio de San Miguelito sostiene que la resolución vulneró tres leyes.