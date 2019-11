SHOWBIZ • 20 Nov 2019 - 08:57 AM

Aunque no fue hasta finales del pasado verano cuando hicieron oficial su conversión en pareja sentimental, después de resistirse durante meses a confirmar lo evidente ante los medios de comunicación que no paraban de preguntarles sobre lo estrecho de su vínculo, lo cierto es que Camila Cabello ha reconocido ahora que sus sentimientos hacia Shawn Mendes empezaron a florecer en el marco de su exitosa colaboración de 2015 'I Know What You Did Last Summer'.

"Fue en esa etapa cuando empezamos a conectar como algo más que amigos. Creo que los dos sentíamos lo mismo el uno por el otro, pero también éramos muy jóvenes y [Shawn] estaba atravesando un momento de mucha presión debido a su carrera. Ninguno de los dos sabía qué hacer con esos sentimientos. Nos gustábamos mucho pero no éramos pareja. Era raro", ha confesado en una sincera entrevista a Rolling Stone.

Con el paso del tiempo y la distancia, como ha explicado la exintegrante de Fifth Harmony en su llamativa conversación con la revista, ese enamoramiento que nunca llegó a materializarse como tal empezó a perder intensidad y, de hecho, no volvió a hacer acto de presencia hasta que los "caminos" profesionales de los dos artistas se cruzaron este año gracias a 'Señorita': el exitoso tema que, afortunadamente, les sirvió para recuperar el terreno perdido y forjar finalmente su entrañable historia de amor.

"Nuestros caminos no volvieron a cruzarse de esa forma romántica hasta que empezamos a juntarnos de nuevo para escribir. Creo que, al menos para mí, fue una oportunidad de regresar al principio y hacer las cosas de otra manera. La verdad es que estoy feliz, estoy muy contenta", se ha congratulado la estrella del pop en la entrevista.