Showbiz • 27 Nov 2019 - 09:40 AM

El pasado fin de semana la madre de Miley Cyrus, Tish, compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparecía cortándole un trozo de pelo a su famosa hija con lo que parecían ser unas tijeras de cocina, pero resulta que el cambio de look de la cantante no acabó ahí.

Este martes ella ha mostrado su nueva imagen a través de la sección de Stories de su perfil de la red social, que según la responsable de asesorarla, Sally Hershberger, está basado en el estilo mullet -corto en la parte superior de la cabeza y largo en la zona de la nuca- que el padre de la joven, la estrella country Billy Ray, contribuyó a popularizar en la década de los 90.

Publicidad

En realidad, Miley no ha ido tan lejos, ya que se ha limitado a teñirse el pelo de un tono rubio platino y darle movimiento a su melena añadiéndole más capas y un desfilado muy marcado.

No queda claro si la estrella del pop recurrió a Sally después de llegar a la conclusión de que su madre no había realizado un buen trabajo en casa, pero la cuestión es que sus fans tampoco consideran que la popular peluquera haya acertado con su elección. De hecho, las críticas que ha recibido ese corte de pelo han llegado a tal extremo que ella ha tenido que salir en su defensa para aclarar que se trata de una reinvención de un clásico con aires punk y que el resultado final no se aprecia bien en la imagen inicial que la intérprete compartió en sus redes sociales.

"En primer lugar, cualquiera que tenga un mínimo conocimiento sobre pelo sabrá que la postura en que ella posa es la razón por la que tiene ese aspecto. El corte está completamente igualado y, además, parece todavía más marcado porque se lo ha asilado con las planchas, lo cual le da un aspecto que personalmente me gusta. Una vez dicho esto, calmaos todos y tratad de entender que se trata de un 'mullet' moderno. Resulta muy favorecedor, pero probablemente no estáis demasiado familiarizados con este estilo", ha afirmado Sally en respuesta a los comentarios que ha venido recibiendo en su Instagram.