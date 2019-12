Así reaccionó el padre de Malú al enterarse de que va a ser abuelo

Showbiz • 5 Dic 2019 - 10:10 AM

Fiel a su naturalidad y transparencia habituales, el músico Pepe de Lucía, padre de la cantante Malú, no ha tenido reparo en contar con todo tipo de detalles cómo reaccionó y en qué circunstancias a la noticia de que su afamada hija le va a convertir una vez más en abuelo con el futuro nacimiento de su primer retoño junto al expolítico Albert Rivera.

"Estoy contento no, lo siguiente. Iba por la carretera y me ha escrito tres veces mi hija diciéndome 'Papi, llámame'. Me he asustado y he parado en un restaurante de carretera donde conozco a gente que es amiga mía. Aquí lo he celebrado, aunque todavía estoy en shock", ha revelado el artista este jueves en conversación con el portal de noticias Look.

"Se han encontrado dos frentes y han chocado, ahora mismo estoy en shock con una amiga", ha añadido el guitarrista durante su conversación con la revista digital, poniendo de manifiesto que todavía se encuentra algo alterado tras pensar inicialmente que los requerimientos de la intérprete podrían ir ligados a una mala noticia.

Y no es para menos, ya que Pepe iba al mando de su vehículo cuando recibió una de las noticias más ilusionantes e impactantes de su vida. De hecho, el hermano del legendario Paco de Lucía no pudo evitar un instintivo "frenazo" tras escuchar lo que tenía que contarle su hija, aunque afortunadamente el gesto no generó ningún problema serio para el tráfico.

"Me ha dicho: '¡Papá, vas a ser abuelo!'. Imagínate lo que me ha entrado. Yo le he dicho: 'Mi vida, corazón mío, me has dado un susto horroroso'. He pegado un frenazo y todo por la carretera. Ahora mismo estoy como una ola", ha añadido para describir los altibajos emocionales que ha atravesado en cuestión de minutos. Preguntado además por las dotes paternales de su yerno, Pepe ha expresado con entusiasmo su convicción de que el exdiputado será tan buen padre para la futura criatura, como ya lo es para la hija de ocho años que tiene de una relación anterior.

"Va a ser un padrazo no, lo siguiente. Es un buen muchacho, una gran persona. Ha sabido recular [sobre su retirada de la política] y ha estado en el sitio en que tenía que estar", ha declarado para elogiar abiertamente al antiguo líder del partido Ciudadanos.