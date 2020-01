SHOWBIZ • 9 Ene 2020 - 08:18 AM

La última publicación en Instagram de la cantante Grimes ha dejado perplejos a sus seguidores, que no tienen claro si se trata de una imagen promocional de su próximo disco 'Miss Anthropocene', que verá la luz el mes que viene, o si realmente ella está tratando de decirles que muy pronto debutará en la maternidad.

Si finalmente se confirma que está esperando su primer hijo con su pareja Elon Musk, el suyo sería sin duda uno de los anuncios de embarazo más extraños hasta la fecha entre las celebridades en vista de que en la instantánea aparece desnuda, con una cicatriz en el pecho y caracterizada como una especie de alien con una barriga abultaba y traslúcida en cuyo interior se puede apreciar la silueta de un feto.

Esa primera instantánea que compartió no ha tardado en ser eliminada por violar la normativa de la red social sobre desnudos y, más en concreto, acerca de los pezones femeninos, así que a ella no le ha quedado más remedio que subir otra versión alterada para que las trenzas en que lleva recogido el pelo le tapen estratégicamente el pecho.

"Me había planteado editarla antes de compartir la foto... pero me parece mucho menos salvaje sin los pezones. Además, estar embarazada implica encontrarse en un estado animal, casi de guerra. Así que por qué no mostrarlo tal y como", ha explicado ella en respuesta a un comentario de un seguidor que le preguntaba si no se había dado cuenta de que ese posado no tardaría en ser censurado.

Por sus palabras, parece que habla con conocimiento de causa acerca del período de gestación, lo que apoya la teoría de que el fundador de la compañía Tesla y ella van a convertirse en padres del que sería el primer retoño para la artista y el séptimo para él.