SHOWBIZ • 28 Ene 2020 - 09:22 AM

Puede que la actriz y bailarina Jenna Dewan se encuentre gestando en estos momentos el que será su segundo retoño, fruto de su sólida relación con Steve Kazee, pero parece que sus amigos, familiares e incluso miembros de la prensa están más interesados en averiguar ahora si, una vez llegue el bebé al mundo, la intérprete se animará a darle otro hermanito o hermanita.

"En esta época la gente no para de preguntarme: '¿Te vas a plantar ya?'. Y cuando pienso en que quizás sea así, tampoco me atrevo a decirlo, es que nunca se sabe. Y cuando me preguntan si voy a tener otro hijo, me pasa lo mismo... No lo sé, así que voy a dejar que sea el universo el que decida", ha explicado durante su intervención en el podcast 'She said, Ella dijo'.

Hay que recordar que la artista ya es madre de una niña de seis años llamada Everly, a la que tuvo durante su extinto matrimonio con el actor Channing Tatum, por lo que resulta comprensible que Jenna esté más preocupada a día de hoy por la forma en que ambas gestionarán los inevitables cambios que se sucederán tras el nacimiento de la criatura.

"Me ha sorprendido la forma tan adulta en la que [Everly] se está comportando. Esa misma mañana me ha dicho: 'Ya me estoy preparando para cuando el bebé no pare de llorar'. Es una niña muy dulce, me ha preguntado incluso si puede levantarse de la cama para cantarle cuando llore por las noches", ha añadido en la misma conversación para, a continuación, incidir en el entusiasmo que le invade con su embarazo, el cual no ha estado exento de molestias.

"Me gusta estar embarazada, me siento bien. Es cierto que el primer trimestre de este embarazo fue duro. Tenía muchas náuseas y estaba enferma todo el rato, pero no me quejo y lo estoy disfrutando", ha aseverado.