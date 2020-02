SHOWBIZ • 13 Feb 2020 - 12:57 PM

Las celebridades han caído rendidas ante la última tendencia en tatuajes: los que se realizan en alguna parte del rostro.

Primero fue Justin Bieber quien dejó boquiabiertos a sus fans el año pasado al extender su colección de tinta hasta la cara grabándose la palabra 'grace' sobre una ceja y recientemente el hijo de Cindy Crawford, el modelo Presley Gerber, decidió superarle tatuándose 'misunderstood' -que se traduciría al español como 'incomprendido'- bajo el ojo derecho.

Poco después Chris Brown se animó a mostrar con todo detalle a través de sus redes sociales la réplica de unas deportivas Air Jordan 3 que luce desde hace poco en la mejilla, pero ninguno de todos esos diseños consigue hacerle sombra al de Amber Rose, que se ha tatuado en la frente las palabras 'Bash Slash' en unas llamativas letras góticas, justo debajo de la línea del cabello.

Las críticas y las burlas no se hicieron esperar cuando esta semana se dejó ver en público por primera vez presumiendo orgullosa del resultado final de su última visita al tatuador, pero ahora Amber, conocida principalmente por ser la ex de figuras del rap como Wiz Khalifa y de Kanye West, ha desvelado el significado tan especial que encierra ese grabado en honor a sus dos hijos: Sebastian 'Bash' Taylor, fruto de su relación con Khalifa, y el pequeño Slash Electric Alexander, a quien dio la bienvenida hace tres meses junto a su actual pareja Alexander "AE" Edwards.

"Si he de ser honesta, y no quiero pasarme de sentimental, pero es la verdad, la muerte de Kobe Bryant me ha hecho reflexionar acerca de la vida. He vuelto a pensar en mi padre, a quien le diagnosticaron cáncer cuando cumplió los 40. Afortunadamente entró en remisión y se ha recuperado, pero casi le perdemos. Y yo tengo ya 36 años... Llevaba mucho tiempo esperando para hacerme un tatuaje así... pero la vida es demasiado corta, así que simplemente haz lo que te apetezca. Vive la vida como mejor puedas y sin arrepentimientos", ha desvelado en declaraciones a Fox Soul TV.

Por si aún quedaba alguna duda, Amber ha confirmado que no se arrepiente de su elección y que ha quedado encantada con el resultado final.