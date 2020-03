SHOWBIZ • 6 Mar 2020 - 10:18 AM

La modelo Helen Lindes está de regreso en la vida social madrileña tras unos meses francamente duros, marcados por la tediosa rehabilitación derivada de una operación de rodilla que, por otro lado, ha puesto fin a los problemas que arrastraba en esta articulación desde hace ya varios años.

La que fuera Miss España, esposa del jugador de baloncesto Rudy Fernández, asistió ayer jueves a la fiesta por el 50 aniversario del salón de belleza Cheska, uno de los más prestigiosos de la capital, y optó por un elegante y llamativo traje de chaqueta azul para estar a la altura de tan importante ocasión. A su paso por la zona de prensa, la maniquí canaria no dudó en ofrecer algunos detalles de su lento pero satisfactorio proceso de recuperación.

Publicidad

"Estoy muchísimo mejor. La verdad es que no ha sido fácil y he tenido que sufrir un poco, pero ya me empiezo a sentir mucho mejor y llevo una vida casi normal. Por eso hoy tocaba volver a una fiesta", aseguró con optimismo la también madre de los pequeños Alan (3) y Aura, quien cumplirá su primer añito de vida el próximo mes de mayo.

Este diagnóstico tan positivo de la situación recuerda inevitablemente al que, hace solo unos días, ofrecía Helen a sus seguidores de la red social Instagram. "Siete semanas de postoperatorio y me encuentro súper", explicaba junto a una foto que la retrataba sonriente en la sección Stories de la plataforma. Fue el pasado 20 de febrero cuando la también presentadora sorprendía -y hasta cierto punto preocupaba- a sus incondicionales con la inesperada noticia de su paso por el quirófano.

"Hace cinco semanas tuve que ser intervenida de una antigua lesión de la rodilla izquierda. No ha sido fácil llegar hasta aquí... Tengo un nuevo ligamento cruzado y me han suturado el menisco. ¡¡Afortunadamente lo peor ya ha pasado y me estoy recuperando muy bien!! Ya con ganas de empezar a trabajar otra vez muy pronto", revelaba en su espacio personal.