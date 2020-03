SHOWBIZ • 11 Mar 2020 - 08:45 AM

La cantante Selena Gomez, quien mantuvo mediáticas relaciones sentimentales con celebridades de la talla de Justin Bieber o The Weeknd, ha admitido abiertamente que la perspectiva de quedarse "sola" de por vida, en lo que respecta al terreno amoroso, la tiene muy preocupada, y eso que a día de hoy encontrar el amor no se encuentra precisamente entre sus prioridades.

En la sincera entrevista que ha concedido al portal Apple Music and Genius, la antigua estrella Disney se ha definido como una romántica empedernida, pero también como una "niña", en sus propias palabras, a la que le queda mucho por madurar y aprender a fin de hallar ese punto de equilibrio perfecto entre sus facetas profesional y personal.

"Atravieso muchos cambios a lo largo del mismo día. A veces me levanto algo irritada y me digo: 'Me voy a quedar sola para siempre, es horrible'. Y a los quince minutos se me pasa y vuelvo a creer que siempre habrá un alma gemela para cada uno", ha reconocido durante su conversación, que también ha versado sobre los conceptos que encierra su nuevo tema 'Rare'.

"Tenemos que darnos cuenta de que, cuando se acaba una relación, no es necesariamente el fin del mundo. Yo soy una niña en ese sentido, sé que me queda mucho por vivir y experimentar. Y el problema es que veo actitudes muy tóxicas en ciertas parejas, sobre todo adolescentes: parece que algunos encuentran satisfacción en la idea de herir a esas personas de las que saben que les quieren", ha reflexionado.