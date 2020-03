SHOWBIZ • 19 Mar 2020 - 11:10 AM

La actriz Amy Adams se ha pronunciado con total franqueza acerca de las probabilidades que existen, al menos a día de hoy, de cara a un futuro regreso por su parte a las producciones del universo cinematográfico de la factoría DC. Hay que recordar que la reputada intérprete se puso en la piel de Lois Lane, periodista y pareja de Superman, en 'El hombre de acero' (2013), 'Batman vs Superman' (2016) y 'La Liga de la Justicia' (2017), las cuales se quedaron muy por debajo de las expectativas en términos de taquilla.

Puede que el bajo rendimiento comercial de esos filmes, amén de otros motivos, hayan llevado a la artista a afirmar con rotundidad que le resultaría muy extraño que los estudios volvieran a contar con ella para este papel, algo "comprensible", a su juicio, debido a la aparente necesidad que tiene la compañía de empezar a remar "en otra dirección".

"Yo estaría encantada de volver a interpretar a Lois, pero sinceramente pienso que DC se está moviendo en otra dirección, lo que me parece comprensible", ha asegurado la estrella de Hollywood, nada menos que seis veces nominada a los premios Óscar, a la revista Empire, ante de revelar que, de entre todas las experiencias vividas en esta parcela concreta de su carrera, una de sus favoritas va ligada a la arrolladora presencia de Gal Gadot.

"Me lo pasé fenomenal trabajando en estas películas, sobre todo por la oportunidad de pasar tanto tiempo con Gal Gadot. Voy a sonar algo pedante, pero me encanta Wonder Woman y Gal es una de mis mujeres favoritas, ella es en sí misma una 'mujer maravilla'", ha añadido la reputada intérprete en su conversación con la publicación.