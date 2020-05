View this post on Instagram

Ahora dice que no quiere salir...🤷‍♀️Después de 3 meses amenazando con nacer antes de tiempo resulta que está muy a gusto en su “fase 0” y que pasa de “desescaladas”...🤦‍♀️ Ya voy camino de la semana 41 de embarazo y he obedecido a todas las recomendaciones de amigas, madres, abuelas, blogs, internet..He subido y bajado escaleras durante horas, he bailado como si no hubiera un mañana, no paro de comer dátiles, he comido más comida picante que en toda mi vida, he tenido a Lia todo el día mamando... y nada..¡que no se anima! 🙆‍♀️Si tenéis algún consejo ¡Soy toda oídos!🙏 Moraleja: Como dice mi madre: ya desde antes de nacer, l@s hij@s siempre hacemos lo que nos da la gana!😅🤦‍♀️