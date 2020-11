Erika Parker, Yoani Ben y Nicole Pinto salen en edición especial de una revista en Nueva York

View this post on Instagram

Erika - Panama Miss Earth 2017 🇵🇦 @erikaparker_ #blackmodel #ellementsmagazine . Agency - @faschiony.panama MUA - @luigyalvarado Retoucher - @retoucher_ulrikadede Photography @faschiony Producer/Creative Director @faschiony Co-Creative Director @nicolepinto22 Shot at Voltage Studios, Panamà City, Panamá #ellementsmagazine . . #print#photography#photographyislifee#photographer#model #mua#beauty #fashion#stylist #style#editorial #share #like #viral #agency #magazine #nyc#newyork #influencer #instagram #new #beautyeditorial #beautyretouch #beautyphotography #2020 #panama #afrolatina