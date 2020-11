SHOWBIZ • 23 Nov 2020 - 08:02 AM

El modelo Andrés Velencoso ha querido sacar a relucir todo su talento como fotógrafo en sus últimas publicaciones de Instagram, unas sofisticadas instantáneas en blanco y negro que, además de destacar por sus magistrales claroscuros, tienen como gran protagonista a su nueva novia, la también modelo Paula Gómez, quien ha demostrado ante la cámara de su chico por qué se erige a día de hoy como una prometedora y futura estrella de las pasarelas.

"Retrato favorito de mi fotógrafo favorito", ha asegurado Paula encantada al compartir una de estas estampas en su propio perfil de la plataforma, poniendo de manifiesto que la intensa química que mantiene con el que fuera novio de Kylie Minogue o Lara Álvarez se extiende también al ámbito de lo profesional.

Publicidad

Lo cierto es que el también intérprete lleva cultivando su pasión por la fotografía desde hace ya unos años, pero no ha sido hasta hace bien poco cuando ha decidido exhibir su talento y su trabajo ante el mundo. Debido al "pudor" derivado de su carácter tradicionalmente tímido, Velencoso ha tardado más de lo debido en abrir esta maravillosa ventana hacia su particular "mundo", en el que también aparecen, a modo de estrellas invitadas, su hermana Silvia o el también 'top model' Jon Kortajarena.

"Durante muchos años no hablé de mis fotos por pudor. Quizá los prejuicios o la angustia al qué pensarán no me han dejado mostrar mi trabajo antes. Con estas fotografías, todas realizadas por mí, abro una pequeña e inédita ventana a mi mundo. Son fotos íntimas, de viajes, de momento bonitos y retratos queridos que he conseguido ‘salvar’ de todas mis mudanzas. En el fondo, las veo y pienso que retratar a la gente es lo que más me gusta hacer, captarles en su entorno, atisbar un gesto, medir su luz", ha escrito el propio artista para justificar ante sus fans este celebrado cambio de rumbo.