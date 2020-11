SHOWBIZ • 23 Nov 2020 - 07:59 AM

Este domingo Megan Fox y Machine Gun Kelly han puesto el broche de oro al romance exprés que mantienen desde principios de año acudiendo juntos a la gala de los American Music Awards.

Ninguno de los dos se ha escondido precisamente durante los primeros meses de su relación sentimental, que comenzó después de que se conocieran rodando la película ‘Midnight In The Switchgrass’, y de hecho ya han compartido varias imágenes juntos en sus respectivas redes sociales, pero esta ha sido su primera aparición oficial como pareja sobre la alfombra roja.

La actriz sabía que todas las miradas se posarían en ellos y supo estar a la altura de la ocasión eligiendo un impresionante minivestido de color verde esmeralda, que combinó con una tobillera en forma de serpiente. Su chico optó por un moderno traje blanco, que lució sin camisa para mostrar gran parte de los tatuajes que adornan su pecho.

Megan tuvo la oportunidad de presentar al cantante antes de que se subiera al escenario del teatro Microsoft de Los Ángeles para interpretar dos de sus temas, 'Bloody Valentine' y 'My Ex's Best Friend', y obviamente no escatimó en halagos.

“La magia es algo que ocurre una vez en la vida, pero este próximo artista ha conseguido hechizarnos a todos desde su debut en 2012”, afirmó sin poder ocultar su orgullo para dar paso a MGK.

El músico le devolvió el favor compartiendo un selfie de los dos en Instagram junto al mensaje: "Antes de que ella apareciera en mi vida, solía dormir con una pistola al lado".