Asaltan a mano armada a presentadora Natalie Harris

"...cuando iba saliendo del carro me encañonaron, me mandaban a salir, yo le decía no por favor, traté de ser muy audible para que se escuchara a los alrededores...En ese momento logré entrar a la casa, encerrarme y llamamos a la policía, me trasladé a la fiscalía a hacer la denuncia, indicando todo...debo dar las gracias, me atendieron de forma muy pronta, me ayudaron a mantener la calma e incluso a sentirme segura", expresó.

Las descripciones del vehículo son las siguientes:

Nissan Xtrail 2018 color plateado.

Placa CL8481.

Las personas que puedan ayudar a localizar el vehículo, se pueden contactar a los números telefónicos: