Doralis Mela confiesa que se puso de su propia "grasa" en su "pompita"

Al parecer, la también cantante ha recibido algunas críticas por parte de sus seguidores, a quienes no dudó en poner en su lugar.

"Si a usted le incomoda mis retoques pues, con mucho respeto me puede dejar de seguir y no ver mi contenido, ni mis fotos...", dijo.

"Hay mujeres que nacen así de preciosas de nacimiento, yo nací también hermosa pero habían unas cositas que se podían mejorar, entonces yo aproveché, aparte que el dinero es mío, me lo gasto en lo que a mí se me da la gana, en lo que yo quiera...hay dos cosas que yo no le pido a usted, ni plata, ni opinión, no me interesa...", expresó.

Y para culminar le recomendó a los que la critican que sean feliz con lo suyo y no infeliz con lo de ella. ¡Más claro no canta un gallo!