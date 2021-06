Hailey Bieber jamás posaría desnuda ante las cámaras

Al igual que su famoso marido, Hailey Bieber ha hablado a menudo acerca de su fe cristiana y de su relación con Dios, pero no tanto de cómo afectan sus valores religiosos a su carrera en el mundo de la moda.



"A veces, por mi trabajo, tengo que enseñar algo o mucho de piel y posar en ropa interior o lencería. Y la gente siempre dice: 'Bueno, eso no es una buena representación porque no muestras modestia'", ha desvelado en su canal de YouTube en el que se emite el programa 'A Conversation With'.



En la última entrega, la modelo ha tenido la oportunidad de charlar con la actriz Yvonne Orji -conocida por su papel en la serie 'Insecure'- y ambas coinciden en que nunca mostrarían abiertamente sus pechos ante las cámaras.



"Creo que he adoptado una postura", ha señalado Hailey. "Nunca querría que me fotografiaran desnuda, pero las mujeres que se sienten cómodas haciéndolo tienen todo mi respeto".

FUENTE: RSS