Kate Rodríguez comparte su experiencia en el mundo del doblaje religioso

"Muy feliz porque este 2022 entró con todo... he trabajado con doblaje para películas por ejemplo y justo acaba de salir es el proyecto de audio más grande de la historia en español para Latinoamérica, se está grabando en España, México y Argentina, se eligieron a 22 celebridades de cada país...cuando me llegó la propuesta fue sorpresiva porque no me lo esperé...", expresó la panameña.