Modelo Emigdielys Samaniego se despide de París y regresa a Panamá

Asimismo, dejó claro que no dejará de ser modelo, que regresa a Panamá porque inició sus estudios en la universidad y que vienen muchos proyectos positivos para su carrera.

"...con todas las cosas que yo he tenido la oportunidad de vivir, estoy muy agradecida con la vida, feliz, yo me voy con otro idioma, con gente maravillosa en el corazón, yo me voy con vistas que nunca pensé ver, tengo 21 años, ustedes no saben todo lo que me espera, hay cosas tan maravillosas que hacer, que tengo que hacer y lo voy a hacer, en el nombre de Dios...vamos con todo, triste para nada, aquí estamos felices", manifestó a través de varios videos compartidos en sus Stories.