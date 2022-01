Niño es criticado por tenis "falsos" pero J Balvin reacciona y dice que le hará llegar un par

"No me importa que mis tenis sean pirata. A mí me gustan mucho, porque fue un regalo de Navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar", fue lo que dijo el niño, quien no esperó que el cantante colombiano de música urbana, J Balvin, reaccionara.

Resulta que los zapatos que el niño carga puestos en el video, se parecen al modelo Air Jordan, de la línea de calzados lanzada por el intérprete y de allí surgieron las críticas. Pues el mismo cantante tomó el video del niño junto al de él, donde le responde "Te van a llegar los tenis. Más personas como tú. Gracias por ser tan agradecido con tu familia y con los que te aman, ya te llegan”, causando millones de reacciones positivas de sus fans.

Hasta el momento, el video ha superado los 3 millones de visualizaciones en Tik Tok